Nach Anschlag in Wien - Durchsuchungen in Deutschland

1 Bei dem Anschlag in Wien sind vier Menschen gestorben. Foto: dpa/Georg Hochmuth

Am Freitagmorgen haben Sicherheitskräfte in Deutschland mit Durchsuchungen im Zusammenhang mit dem islamistischen Anschlag von Wien begonnen. Vier Personen stehen im Fokus.

Wiesbaden - Sicherheitskräfte haben am Freitagmorgen in Deutschland mit Durchsuchungen im Zusammenhang mit dem islamistischen Anschlag von Wien begonnen. Es würden Wohnungen und Geschäftsräume von vier Personen in Niedersachsen, Hessen und Schleswig-Holstein durchsucht, teilte das Bundeskriminalamt bei Twitter mit.

Die vier Personen seien nicht tatverdächtig, es solle aber Verbindungen zu dem mutmaßlichen Attentäter gegeben haben.