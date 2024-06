1 Am Tatort in Mannheim legen Passanten Blumen und Kerzen für den ermordeten Polizisten nieder. Foto: dpa/Dieter Leder

Der Staat muss die freiheitliche Gesellschaft mit mehr sichtbarer Entschlossenheit verteidigen, sagt unser Berliner Korrespondent Norbert Wallet.











Nach dem Tod des Polizisten Rouven L. in Mannheim gibt es Trauerbeflaggung in der Stadt und viele wohlgesetzte Politiker-Worte des Beileids und des Mitgefühls. Sie treffen im Netz auf zum Teil aggressive Reaktionen, weil viele Menschen hier offenbar eine Art folgenloser Trauer-Routine am Werk sehen.