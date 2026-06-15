Islamische Republik: Iran feiert einen historischen Sieg

Der Erfolg in Trumps Krieg verschafft der Islamischen Republik erst einmal Zeit. Langfristig droht dem verknöcherten System indes die Implosion, kommentiert unser Korrespondent.
Die Vereinigten Staaten sind nicht nur die Verlierer des Iran-Kriegs, sondern auch der Übereinkunft, die den Krieg beenden soll. Das iranische Regime, das noch beim Volksaufstand im Januar mit dem Rücken an der Wand stand, feiert einen der größten Siege seiner Geschichte. Donald Trump war mit dem Ziel „Make Iran Great Again“ in den Krieg gegen die Islamische Republik gezogen und wollte den Nahen Osten neu ordnen. Beide Ziele hat er erreicht – aber ganz anders, als er sich das vorgestellt hatte.