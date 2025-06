Die AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst hat einen islamfeindlich wirkenden Post bei X auf Veranlassung der Fraktionschefs Alice Weidel und Tino Chrupalla wieder gelöscht. Das bestätigte ein AfD-Fraktionssprecher. „Bild“ hatte zuerst darüber berichtet.

In dem Beitrag war demnach ein Bild zu sehen mit zwei arabisch gekleideten Männern neben einem Tankfahrzeug oder Anhänger am Rande eines Feldes und dem Schriftzug: „An alle Moslems in Deutschland: Was immer du auch isst...Es ist mit Schweinescheiße gedüngt...“. Am unteren Bildrand prangte ein Bild der Politikerin neben dem Schriftzug „Nicole Höchst, Mitglied des Bundestages“. Mit dem Beitrag spielte die Abgeordnete wohl auf das muslimische Verbot von Schweinefleischverzehr an.

Lesen Sie auch

„Der Post ist völlig inakzeptabel und wurde auf Verlangen der Fraktionsvorsitzenden gelöscht“, sagte der Fraktionssprecher „Bild“. Seinen Angaben zufolge passierte das am Dienstag um die Mittagszeit. Höchst selbst war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Ihr Büro kündigte aber auf Nachfrage für den Tagesverlauf ein schriftliches Statement an. Die Lehrerin war in der Vergangenheit für Bildungsthemen zuständig und leitet laut Internetseite der Fraktion die Arbeitsgemeinschaft Religionspolitik der AfD im Bundestag.