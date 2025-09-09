Islamfeindliche Tat in Frankreich: Neun Schweineköpfe vor Moscheen im Großraum Paris gefunden

Vor mehreren Moscheen in Paris und Umgebung sind Schweineköpfe abgelegt worden. Die Polizei ermittelt, Politiker und Vertreter muslimischer Gemeinden reagieren mit Empörung.
Vor mehreren Moscheen in Paris und in Vorstädten der französischen Hauptstadt sind mindestens neun Schweineköpfe gefunden worden. In Paris allein seien drei Schweineköpfe entdeckt worden, einer davon in einem Koffer, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Fund löste zahlreiche empörte Reaktionen aus. Schweine gelten im Islam als unreine Tiere, der Verzehr ihres Fleisches ist untersagt.