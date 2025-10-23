Islam in Deutschland: Stadt Vaihingen verkauft Grundstück für Moschee – AfD erhebt Vorwürfe

Eine Moschee ist eine Chance – sagt der Vaihinger OB Uwe Skrzypek. Der Gemeinderat genehmigt den Verkauf des Grundstücks für den Neubau aber nur mit knapper Mehrheit.
Die Wellen in den sozialen Netzwerken schlagen seit Tagen hoch – die Stadt Vaihingen will ein Grundstück im neuen Gewerbegebiet Fuchsloch III an die islamische Ditib-Gemeinde zum Bau einer Moschee verkaufen. Das passt nicht jedem. Der Widerstand spiegelte sich in einer turbulenten Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch in der Stadthalle wider. Am Ende sagte die Runde mit einer knappen Mehrheit von 13 zu zehn Stimmen bei zwei Enthaltungen Ja zum Verkauf.