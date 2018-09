Islam in Baden-Württemberg Zahl der Muslime im Südwesten stark gestiegen

Von Michael Weißenborn 24. September 2018 - 11:12 Uhr

Es gibt keine amtliche Statistik darüber, wie viele Menschen in Baden-Württemberg zu Allah beten. Foto: dpa

Die Zahl der Muslime im Land ist deutlich stärker gestiegen als von der Landesregierung erwartet. Das hat Folgen unter anderem für Kindergarten, Schule und die Pflege.

Stuttgart - In Baden-Württemberg leben derzeit mehr als 800 000 Menschen muslimischer Herkunft. Dies geht aus verschiedenen Schätzungen der Landesregierung hervor. So geht der Demografiebeauftragte des Landes, Thaddäus Kunzmann (CDU), von rund 812 000 Muslimen, inklusive der Flüchtlinge, aus. Michael Blume, Antisemitismus-Beauftragter und zuständig für nichtchristliche Religionen, schätzt die Zahl auf „circa 820 000 Menschen muslimischer Herkunft“. Jeder 13. Baden-Württemberger (7,5 Prozent) ist ein Muslim. Darunter, laut Kultusministerium, rund 180 000 Schüler.

Im Vergleich zum Jahr 2005 bedeutet das einen Zuwachs um knapp 35 Prozent. Damals – noch ohne die Flüchtlinge aus dem Nahen und Mittleren Osten – schätzte die Landesregierung die Zahl der Muslime auf 609 000 Personen. Das waren 5,7 Prozent der Gesamtbevölkerung. Bis 2015, so die Prognose in der Studie „Muslime in Baden-Württemberg“ von 2005, ging das Land von einem Zuwachs um 23 Prozent auf 750 000 Muslime aus. Experten, auch vom Statistischen Landesamt, verweisen darauf, dass es keine genauen amtlichen Zahlen gibt. Aus rechtlichen Gründen wird die Religionszugehörigkeit nicht systematisch erfasst.

Der Demografiebeauftragte Kunzmann sagt: „Ich wünsche mir für die Zukunft verlässliche Zahlen.“ Die erste Gastarbeitergeneration werde jetzt „hochaltrig und zunehmend pflegebedürftig“. Auch der CDU-Rechtspolitiker Bernhard Lasotta fordert eine bessere Planungsgrundlage für die Verwaltung: „Das gilt für Kindergarten, Schule ,Krankenhausseelsorge bis zur Pflege.“

Nach einer Umfrage der Meinungsforscher von Ipsos 2016 schätzen Befragte den Anteil der Muslime in Deutschland viel höher ein als die reale Zahl: auf 21 Prozent – 17 Millionen geschätzte Muslime.