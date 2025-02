Erster Präsident beim NFL-Finale Trump bringt Tochter Ivanka mit zum Super Bowl

Als erster amtierender US-Präsident besuchte Donald Trump gemeinsam mit seiner Tochter Ivanka den Super Bowl in New Orleans. Während der Nationalhymne wurde er vom Publikum mit gemischten Reaktionen empfangen: In den aufkeimenden Applaus mischten sich auch Buhrufe.