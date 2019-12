1 Für Menschen habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden. (Symbolbild) Foto: imago images/Martin Wagner

Görlitz - In der Innenstadt von Görlitz ist ein Wolf unterwegs gewesen und eingefangen worden. Das Raubtier sei am Montagmittag von einer Anwohnerin in einem Hinterhof entdeckt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Wolf sei nach dem Eintreffen von Polizeibeamten durch ein Fenster in den Keller eines Hauses gelangt. Ein hinzugerufener Tierarzt habe den Wolf, der sich beim Sprung durch das Fenster leicht verletzt habe, betäubt und behandelt. Danach sei das Tier dem sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie übergeben worden. Für Menschen habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden.