15-Jährige stürzt aus Sessellift zwölf Meter in die Tiefe

1 In Ischgl ist eine 15-Jährige von einem Lift in die Tiefe gestürzt (Symbolbild). Foto: IMAGO

Im österreichischen Wintersportort Ischgl stürzt eine 15-jährige Skifahrerin von einem Sessellift rund zwölf Meter in die Tiefe. Was über den Vorfall bekannt ist.











Eine 15-jährige Skifahrerin ist im österreichischen Wintersportort Ischgl von einem Sessellift rund zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Wie ein Sprecher der Tiroler Polizei am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte, war das Mädchen aus Dänemark nach dem Unfall ansprechbar und wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.