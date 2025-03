Rechtsextreme mit Deutschlandflagge Historiker mahnt: „Dürfen Radikalen Schwarz-Rot-Gold nicht überlassen“

Rechtsextreme haben am vergangenen Wochenende in Stuttgart die schwarz-rot-goldene Deutschlandfahne für ihre Zwecke missbraucht. Ein Historiker erklärt die wahre Bedeutung hinter den Farben – und richtet einen Appell an die deutsche Gesellschaft.