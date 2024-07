Isabel Gose und Lukas Märtens: Schwimm-Stars sind kein Liebespaar mehr

1 Sind nicht mehr in einer Liebesbeziehung: Isabel Gose und Lukas Märtens. Foto: imago/CHROMORANGE/Axel Kammerer

Isabel Gose und Lukas Märtens werden die Reise zu den Olympischen Spielen nach Paris nicht als Paar antreten: Die beiden Schwimm-Stars haben ihre Beziehung nach rund vier Jahren beendet.











Aus und vorbei: Die beiden deutschen Schwimm-Stars Lukas Märtens (22) und Isabel Gose (22) haben sich kurz vor den Olympischen Sommerspielen in Paris getrennt. Das gab Gose in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung jetzt bekannt: "Ja, das ist leider Vergangenheit, wir haben uns getrennt." Die beiden waren seit rund vier Jahren in einer Beziehung und trainierten auch gemeinsam am Bundesstützpunkt für Schwimmen in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, Magdeburg.