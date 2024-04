Nachwuchs bei "Let's Dance": Isabel Edvardsson (41) ist zum dritten Mal Mutter geworden. Das hat die schwedische Tänzerin, die vielen TV-Fans aus der beliebten RTL-Show bekannt sein dürfte, am 18. April stolz verkündet. "Hier bin ich! DAS ist pure Liebe", schreibt die 41-Jährige freudig zu einem Bild, auf dem sie das kleine Händchen des Babys hält.

Das Kind ist laut des Kommentars schon vor wenigen Tagen zur Welt gekommen und mache seine Eltern "so wahnsinnig glücklich". Das Baby habe zudem auch "zwei ganz stolze große Brüder, die dich am liebsten den ganzen Tag knuddeln möchten. Wir lieben dich so sehr!"

Ob sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommen hat, teilt Edvardsson noch nicht mit. Sie verspricht ihren Followerinnen und Followern aber, dass sie noch weitere Details preisgeben wird. Fest steht: "Die Geburt verlief gut", und jetzt wolle die Familie erst einmal zusammen entspannen.

Die "Let's Dance"-Familie gratuliert

Zahlreiche Glückwünsche gibt es auch von der Show-Familie. In den Kommentaren melden sich neben weiteren Promis unter anderem auch die "Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski (30), deren Vorgängerin Sylvie Meis (46), die Jurymitglieder Motsi Mabuse (43) und Jorge González (56), Vorjahressiegerin Anna Ermakova (24) oder auch ihr Tanz-Kollege Alexandru Ionel (29), der mit seiner Partnerin Patricija (29) derzeit selbst Nachwuchs erwartet.

Mit ihrem Ehemann Marcus Weiß (49), der auch Profitänzer ist, ist Isabel Edvardsson seit 2015 verheiratet. Der erste Sohn des Paares kam im September 2017 zur Welt. Die Geburt ihres zweiten Sohnes verkündete die Profitänzerin im April 2021. Dass sie wieder schwanger war, hatte Edvardsson im November mit den Worten angekündigt: "Ab jetzt kann es jeder sehen und Marcus macht mir gerade eine Schale mit Salzgurken."