Ab dem 19. März ist Will Arnett mit der Dramedy "Is This Thing On?" in den deutschen Kinos zu sehen. Im Interview erzählt er, wie er sich auf seine Rolle vorbereitet hat und wie es für ihn war, einen ungewohnt ernsten Charakter zu verkörpern.
Mit der erfolgreichen Comedy-Serie "Arrested Development" gelang Will Arnett (55) der große Durchbruch. Seitdem ist er nicht nur ein gefeierter Schauspieler, sondern hat sich auch als Synchronsprecher einen Namen gemacht, etwa als Batman in "The LEGO Movie" oder als Stimme von BoJack Horseman in der gleichnamigen Animationsserie. Mit der Dramedy "Is This Thing On?", die von Bradley Cooper (51) inszeniert wurde und am 19. März in die deutschen Kinos kommt, schlägt Arnett nun ganz neue Töne an.