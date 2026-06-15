Irrtum beim Rundfunkbeitrag: Wie ein Datum zur Millionenforderung wurde

Eine absurde Forderung des SWR an einen säumigen Rundfunkbeitrags-Boykotteur aus Böblingen hat für viel Spott gesorgt. Jetzt ist die Ursache des kuriosen Fehlers klar.
Die falsche Millionenforderung des SWR gegenüber einem Rundfunkbeitrags-Boykotteur ist offenbar ein Aprilscherz gewesen – allerdings ein unfreiwilliger. Statt rund 600 Euro hatte der in Köln ansässige Beitragsservice in einem Schreiben an das Amtsgericht Böblingen die Eintreibung von 1.042.026,00 Euro gefordert. Der SWR bestehe auf dieser Summe – zuzüglich Kosten, hieß es in dem Brief, den die Organisation „Beitragsstopper“ in ihren Foren veröffentlicht hat.