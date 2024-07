Irritationen im Heimsheimer Gemeinderat: Eine Frau oder der Stimmenkönig – wer soll den Schultes vertreten?

1 Renningens Bürgermeister Jürgen Troll steht in der Kritik. Foto: Simon Granville

In Heimsheim gibt es Kritik am Vorschlag von Bürgermeister Jürgen Troll, die zweitstärkste Fraktion bei der Stellvertreter-Wahl außen vor zu lassen.











Derzeit werden landauf landab die im Juni neu gewählten Gemeinderäte in ihr Amt eingeführt. Langjährige alte Hasen sind dabei, aber auch viel neue Gesichter kommen in das wichtigste kommunalpolitische Gremium. Wenn der Gemeinderat eingesetzt ist, werden die Ausschüsse neu gebildet und die – ehrenamtlichen – Stellvertreter des Bürgermeisters vom Gremium gewählt. Dies ist auch so in der Gemeinderatssitzung in Heimsheim am Montag vorgesehen. Doch der letztgenannte Punkt, die Wahl der Bürgermeister-Stellvertreter, sorgt dort schon im Vorfeld für einige Irritationen.