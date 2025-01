Irrfahrt von Großbottwar nach Kleinaspach: Mehrere Runden im Kreisverkehr – Seniorin gefährdet andere Autofahrer

Marbach Jugendliche fordern Nudelbox – und schlagen auf Gleichaltrige ein

Zwei 14-Jährige hatten sich am Freitag in Marbach einen Imbiss am König-Wilhelm-Platz gegönnt. Zwei Gleichaltrige forderten kurz darauf die Nudelboxen ein. Als die beiden dem nicht nachkommen wollten, hagelte es Schläge. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.