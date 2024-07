Irrfahrt durch Ludwigsburg: Betrunkener überfährt rote Ampeln

1 Der 42-Jährige missachtete wohl mehrere Ampeln. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Sauer

Ein Smart-Fahrer hat mit Alkohol im Blut eine Irrfahrt durch Ludwigsburg unternommen. Dabei überfuhr er unter anderem rote Ampeln, gefährdete Radfahrer und prallte gegen ein parkendes Auto.











Ein 42-Jähriger hat sich am Montagabend mit Promille im Blut ans Steuer seines Smarts gesetzt – und wohl eine Irrfahrt durch Ludwigsburg unternommen. Mehrere Zeugen hatten gegen 18.50 Uhr die Nummer der Polizei gewählt, nachdem der Mann beim Linksabbiegen von der Schwieberdinger Straße in die Martin-Luther-Straße gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Nissan prallte. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, setzte der 42-Jährige zurück und bog in die Hoferstraße ab. Anschließend fuhr er in die Schillerstraße – eine Einbahnstraße, die er entgegen der Fahrtrichtung entlang fuhr. Über die Arsenal- und die Wilhelmstraße ging die Irrfahrt weiter in die Uhlandstraße, bevor ihn die Polizei in der Heilbronner Straße stoppen konnte.