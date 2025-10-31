Irrfahrt bis Böblingen: Frau stiehlt Oldtimer und rast auf drei Reifen über die A81

Eine 26-Jährige stiehlt in Herrenberg einen Oldtimer. Auf ihrer wilden Fahrt missachtet sie rote Ampeln, fährt über Gehwege und liefert sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.
Eine 26-Jährige hat am Donnerstag in Herrenberg-Haslach einen Mercedes-Oldtimer gestohlen und eine wilde Fahrt bis Böblingen zurückgelegt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 47 Jahre alter Mann gegen 15.40 Uhr zunächst mit dem 36 Jahre alten Mercedes SL in Haslach unterwegs. Er hielt in der Hohenzollernstraße an und verließ kurz das Fahrzeug. Hierbei ließ er mutmaßlich den Motor laufen und den Schlüssel stecken. Die 26-Jährige stieg kurzerhand in das Auto ein und fuhr davon.