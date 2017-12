Irrfahrt bei Vaihingen/Enz Verwirrte Fahrerin prallt gegen Brücke – und fährt weiter

Von red/pho 21. Dezember 2017 - 13:08 Uhr

Die Polizeibeamten konnten die Irrfahrt der 44-Jährigen stoppen (Symbolbild). Foto: dpa

Eine vermutlich stark verwirrte Autofahrerin hat am Mittwoch bei Horrheim ihr Auto zu Schrott gefahren.

Vaihingen/Enz - Eine vermutlich stark verwirrte Autofahrerin hat am Mittwoch auf der Landesstraße 1131 bei Horrheim (Kreis Ludwigsburg) eine regelrechte Irrfahrt hingelegt. Wie die Polizei berichtet, hatten kurz vor 15:30 Uhr mehrere Autofahrer einen auffälligen schwarzen Nissan gemeldet, der von der B 10 in die Vaihinger Innenstadt und dann nach Oberriexingen gefahren war. An der Frontseite war das Auto stark beschädigt. Wie die Polizei später herausfand, war die 44 Jahre alte Fahrerin auf der B 10 in Richtung Mühlacker gegen mehrere Warnbaken und Halterungen einer Behelfsbrücke geprallt und hatte diese beschädigt.

Mehr zum Thema

Die Fahrerin ignorierte ihren Unfall und fuhr weiter

Ohne anzuhalten und sich um den Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern, setzte sie ihre Fahrt fort. Den Beamten gelang es schließlich, die 44-Jährige bei Horrheim an der Weiterfahrt zu hindern. Ebenfalls im Auto saß eine 84-jährige Frau. Während die Seniorin nach Hause gebracht wurde, wurde die 44-Jährige in eine klinische Einrichtung gebracht. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.