Trotz fieser Drohung von Tommy Pedroni und Lästereien seiner "Pitbulls": Tara Tabitha zeigt Stärke im "Sommerhaus der Stars". Am Ende wird sie dafür belohnt. Der Reality-Gott greift ein.
Die letzte Folge endete mal wieder mit einem Cliffhanger. Sie war so vollgepackt mit Drama, dass die Rauswahl hintenüber fiel. In Episode acht von "Sommerhaus der Stars" (Dienstag, 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+) kommt die Auflösung. Doch zunächst ein Blick zurück. Tara Tabitha (32) hatte es in Folge sieben gewagt, gegen Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) stimmen zu wollen. Eine rationale Entscheidung, weil die eben in den Spielen die stärksten Konkurrenten sind.