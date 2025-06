Irre Plot-Twists in Folge acht: Kandidatin bietet bei Kampf der Realitystars vergeblich ganze Gage

Eine Kandidatin bietet ihre ganze Gage für einen besonderen Status, die "Wand der Wahrheit" sorgt für Verwirrung am Telefon und das wohl ungleichste Paar der Trash-TV-Geschichte nähert sich erstmals an - irre Twists in Folge acht von "Kampf der Realitystars".

Mit Folge acht biegt "Kampf der Realitystars" (Mittwoch, 20:15 Uhr, bei RTLzwei und vorab bei RTL+) endgültig auf die Zielgerade ein. Neue Promis kommen nicht mehr an den Starstrand. Das Privileg, als Neuling einen Sala-Bewohner herauswerfen zu dürfen, gibt es also nicht mehr.

Oder doch? Die Produktion macht den Realitystars einmal mehr ein unmoralisches Angebot. Mit Teilen ihrer Gage dürfen die Kandidaten den Status eines Neuankömmlings ersteigern. Das bedeutet nicht nur das Recht auf sofortige Rauswahl eines unliebsamen Konkurrenten, sondern auch Nominierungsschutz für den Meistbietenden.

Welcher Star minimiert also freiwillig seine Gage, um sich zu sichern? Während manche Teilnehmer um die 1.000 Euro bieten, geht Laura Lettgen (28) all-in. Sie wirft ihr ganze Gage in den Hut: 10.000 Euro. Schließlich sieht sie sich unter anderem auf der Abschussliste von Giuliana Farfalla (29). Die Rivalin würde sie gerne proaktiv entfernen.

Frank Fussbroich opfert fünfstelligen Betrag - und Can

Doch ein Promi bietet mehr. Genauer gesagt 399 Euro mehr. Frank Fussbroich (56) bietet 10.399 Euro. Obwohl er nicht unbedingt mit dem Rücken zur Wand steht. Ob es sich dabei um seine ganze Gage handelt, verrät das Reality-Urgestein nicht.

Frank darf also mit sofortiger Wirkung einen Kollegen eliminieren. Seine Wahl fällt auf Can Kaplan (28). Der war schon mal raus, doch ausgerechnet Frank brachte ihn gemeinsam mit Laura und Bela Klentze (36) in der letzten Folge zurück aus dem Reality-Limbo.

Frank will mit seinem kostspieligen Move die mächtige "Allianz" um Can zerstören. Zu der gehören neben Can auch Laura und Dennis Lodi (28).

"Wand der Wahrheit" mit überraschenden Konsequenzen

Vor der "Wand der Wahrheit" warnen die Macher die Realitystars, dass ihr Ergebnis heute besonders gewichtige Folgen haben wird. Es gilt, die Promis nach der Anzahl ihrer Fans einzuordnen. Bela landet dank seiner Engagements in vielen bekannten Serien auf Platz eins einer Umfrage. Den Ex-"Unter uns"-Star haben auch die Stars ganz vorne gesehen.

Nach dem Ranking geht es für die Teilnehmer einzeln in die "Showgeschäft"-Hütte. Dort warten Videocalls mit Freunden und Verwandten. Doch es wartet auch ein fieser Twist. Nur die Stars, die an der "Wand der Wahrheit" richtig zugeordnet wurden, dürfen mit den passenden Personen sprechen. Die anderen werden mit den Angehörigen der Stars verbunden, die an der Fotowand fälschlich kombiniert wurden.

So spricht etwa Frank mit der Familie von Laura. Die Verwirrung ist groß, die Enttäuschung eher klein. Schließlich haben die Stars vorher nicht gewusst, dass die Chance auf ein Gespräch mit ihren Liebsten überhaupt bestand. Nur Pinar Sevim (35) hat den Braten gerochen und ist dementsprechend traurig und wütend über das "hinterhältige" Manöver. Einen positiven Nebeneffekt hat die Aktion für die Stars aber. Um Grüße auszurichten, sprechen auch Promis miteinander, die sich sonst aus dem Weg gehen.

Tara und Dennis: Ungleiches Paar kommt sich näher

Die Stimmung in der Sala ist also positiv. Bei einer improvisierten Party kommen sich Dennis und Tara Tabitha (31) näher. Obwohl die piekfeine Österreicherin bekennt, dass sie mit dem demonstrativ schamlosen Dauerrülpser "nicht zusammenpasst". Die Mitbewohner zwingen Dennis förmlich, Tara anzutanzen. Er schraubt dann auch an ihren Füßen herum, emotionslos wie ein Physiotherapeut. Doch in der Nacht kuschelt sich Tara an Dennis. Sie habe eben "Lust zu schmusen" und ihr ehemaliger Schwarm Can ist ja weg.

Spoiler-Warnung für irren Plot-Twist. Wie mittlerweile dank sozialer Medien bekannt ist, sind Dennis und Tara im echten Leben ein Paar. Damit war bei Taras Ankunft in der Sala nicht zu rechnen. Wer nur 10 Euro darauf gesetzt hätte, dass die beiden zusammenkommen, wäre jetzt um mehr als 10.399 Euro reicher.

Erwischt es Stephen Dürr diesmal?

Im Safety-Spiel müssen die verbliebenen zehn Kandidaten zu zweit antreten. Frank darf sich dank seiner Investition in der Sala ausruhen. Die fünf Paare werden Rücken an Rücken aneinandergebunden und müssen ein Seil entwirren, das durch einen Parcours gespannt ist. Am besten schließen Giuliana und Jens Hilbert (47) ab. Jens macht für den Triumph seine Erfahrung als Springreiter verantwortlich. Er übernahm das Kommando und zog Giuliana einfach mit. Die beiden sind also safe.

Jens stand bei mehreren Kontrahenten auf der Abschussliste. Die müssen also umdisponieren. Stephen Dürr (50) fängt sich gleich zu Beginn zwei Münzen ein. Erwischt es den polarisierenden Schauspieler, der seit Folge eins immer auf der Kippe stand, diesmal wirklich? Doch dann kippt die Stimmung plötzlich. Bela erhält mehrere Stimmen gegen sich, da er sich von der Gruppe separiere.

Doch am Ende trifft es doch Stephen. Diesmal konnte er sich nicht wie schon so oft herauswinden. Der Ex-"Unter uns"-Star ist sichtlich enttäuscht, auch wenn er sagt, schon in Folge drei mit einem Aus gerechnet zu haben.