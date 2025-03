Irre Entwicklungen in Folge drei: Promis unter Palmen: Die Kim-Virginia-Festspiele sind vorbei

In Folge drei von "Promis unter Palmen" (montags 20:15 Uhr in Sat.1, eine Woche vorher bei Joyn) beschäftigt die Zuschauerinnen und Zuschauer ein Relikt aus Episode zwei. Chico (44) hatte Kim Virginia (29) ins Gesicht getatscht. Mehr aus Spaß als im Streit, aber natürlich eine Verletzung der Intimsphäre. Kim packt nun demonstrativ die Koffer. Entweder gehe ich oder der Lotto-Millionär, lautet ihr Ultimatum. Ein Mitarbeiter der Produktion überbringt den Promis die Einschätzung einer Juristin. Einen strafrechtlich relevanten Tatbestand habe sie nicht feststellen können, lautet ihr Gutachten. Chico darf bleiben. Kim bleibt auch.

Die selbsternannte "Boss Bitch" begeht dann selbst eine körperliche Grenzüberschreitung. Sie setzt sich erst ungefragt auf Christos (38) Schoß und führt dann seine Hände auf ihre Brüste. Der YouTuber ist geschockt und versucht Kim, "durch die Blume zu sagen, dass ich kein Interesse habe". Kim wendet sich von Christo ab. Nicht nur wegen seiner Abfuhr, sondern auch weil er Partei für Chico ergreift und aus Spaß ihr Essen versalzt.

"Weniger Christo, mehr Nikola", raunt Kim. Sie macht sich also an Nikola Glumac (28) ran, den sie in der ersten Folge noch als "ein bisschen doof" bezeichnet hatte. Aber es gibt ja auch andere Qualitäten. Kim nötigt Nikola, ihr einen ringähnlichen Kaugummiautomaten-Schmuck überzustreifen und ihr Komplimente zu machen. Als Nikola mit denselben Worten später Melody Haase (31) lobt, zieht die sich von ihrem Rummach-Partner aus den ersten beiden Folgen zurück. Für Kim ist der Weg zu Nikola nun frei. Wie Fans mittlerweile wissen, sind die beiden heute tatsächlich verlobt und erwarten ihr erstes Kind. Bei "Promis unter Palmen" deutet sich das aber noch nicht an.

Aber der Reihe nach. Zunächst wird ausgespielt, wer die nächsten Teamkapitäne sind. Als Echsen verkleidet und mit einer riesigen künstlichen Zunge im Mund müssen die Mitspieler je eine Tafel sauberlecken. Darunter hat sich das Bild eines A-Promis versteckt. Die beiden Z-Promis, die als erste den richtigen Namen nennen, sind Kapitäne.

Nur drei Stars bewältigen die Aufgabe. Auf Platz drei landet der wohl doch nicht so doofe Nikola. Neue Teamleader sind aber Lisha Savage (38) auf Platz zwei und als schnellste Yvonne Woelke (46). Die darf damit bei der Zusammenstellung der Mannschaften beginnen. Damit ist der Alptraum von Iris Klein (56) wahr geworden. Ihre Erzrivalin könnte sie in ihr Team wählen und dann absichtlich verlieren, damit Iris auf der Abschussliste steht.

Chico sabotiert sein eigenes Team wegen Kim

Doch Yvonne entscheidet sich für Chico. Ihren einzigen Vertrauten im Haus. Nun muss Kim zittern. Und tatsächlich wählt Yvonne sie aus.

Die beiden Teams müssen aus leeren Eimern, Planken und Seilen ein Floß bauen. Auf dem gilt es dann, in ein Ziel zu paddeln. Damit nicht genug. Auf Helmen muss jeder Promi sechs Eier balancieren. Das Floß mit den meisten Eiern im Ziel gewinnt.

Um Kim rauswerfen zu können, muss Chico dafür sorgen, dass sein Team verliert. Aus seinem Plan macht er von Anfang an keinen Hehl. Schon beim Zusammenbauen des Floßes sabotiert er, wo er kann. Mit einem gezielten Nicken seines Kopfes wirft er dann seine Eier ab. Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, bricht er ab. Disqualifikation für Team gelb. Die Mannschaft um Lisha hätte aber auch so gewonnen.

Taktische Meisterleistung von Yvonne

Yvonne darf, äh muss jetzt zwei ihrer Schützlinge bestimmen, aus denen die gegnerische Gruppe einen eliminieren kann. Yvonne räumt ein, dass sie eigentlich Chico ob seiner Nichtleistung nominieren müsste. Doch sie entscheidet sich natürlich für Kim. In einer taktischen Meisterleistung stellt sie außerdem Cosimo Citiolo (43) zur Wahl. Der ist im Haus so beliebt, dass keiner ihn rauswählen würde.

Yvonnes Plan geht dann auch schnell auf. Lisha stimmt zwar für einen Verbleib für Kim, Melody für einen Rauswurf ihrer Rivalin bei Nikola. Ausgerechnet der ist dann das Zünglein an der Waage. Soll er seine TV-Verlobte Kim entfernen oder seinen Kumpel Cosimo? Er stimmt für ein Bleiberecht von Cosimo. Bros before Hoes nennt man das in manchen Kreisen.

Als dann noch Christo gegen Kim votiert, steht der Auszug der Frau fest, die aus eigener Sicht die meiste Unterhaltung liefert. Die Kim-Virginia-Festspiele sind vorbei. In Folge vier kann "Promis unter Palmen" endlich regulär beginnen.