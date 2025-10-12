Die beiden Führenden brechen fast zusammen. Die schwüle Hitze macht auch Laura Philipp zu schaffen. Sie schafft es aber wieder aufs Podest.
Nach einer körperlichen Tortur hat Laura Philipp auf den letzten Metern eines hochdramatischen Rennens ihr Lächeln wieder gefunden. Schon weit vor dem Ziel ging der Daumen nach oben, im Zielkanal klatschte sie mit ausgebreiteten Armen die Zuschauer ab. „Es war auf jeden Fall für mich persönlich der härteste Tag, den ich je hatte“, sagte sie der ARD: „Ich hatte viele schwere Momente und bin stolz, dass ich bei mir geblieben bin.“