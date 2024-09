Ironman in Nizza: Titelverteidigerin Charles-Barclay doch nicht am Start

1 Lucy Charles-Barclay kann nicht starten - eine Muskelverletzung ist der Grund. Foto: David Pintens/BELGA/dpa

Das ist ein harter Schlag für die Ironman-Weltmeisterin. Eine Muskelverletzung zwingt sie zur Absage ihrer Teilnahme keine 24 Stunden vor dem Start. Damit rücken zwei Deutsche noch mehr in den Fokus.











Nizza - Titelverteidigerin Lucy Charles-Barclay hat weniger als 24 Stunden vor dem Start der Ironman-Weltmeisterschaft der Frauen in Nizza ihre Teilnahme abgesagt. Grund ist eine Muskelverletzung. Sie habe am Freitagmorgen Schmerzen im Bein verspürt, schilderte die britische Profi-Triathletin in den sozialen Netzwerken. Bei Untersuchungen wurde eine Muskelzerrung festgestellt.