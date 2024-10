Ironman Hawaii: Ein Echterdinger freut sich auf die „Triathlon-Hölle“

1 An diesem Freitag beginnt der Countdown. Steffen Schuhmann steigt in den Flieger. Foto: Günter Bergmann

Mit der Teilnahme an der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii geht für Steffen Schuhmann ein Traum in Erfüllung – wenn auch mit einjähriger Verspätung, nachdem dem heute 52-Jährigen eine für ihn ärgerliche Neuerung in die Quere gekommen ist.











Link kopiert



Hawaii? Nicht wenige mögen dabei an Palmen, türkisblaues Meer und Hula Hula denken. Für andere hingegen wird sich das Pazifik-Paradies in zweieinhalb Wochen in eine gefühlte Hölle verwandeln. Am Samstag, 26. Oktober, ist es wieder so weit: Ironman-Weltmeisterschaft im Triathlon, eines der härtesten und legendärsten Extremrennen der Welt. Erwartet werden rund 2500 Teilnehmer – und unter ihnen auch ein Leinfelden-Echterdinger. Für Steffen Schuhmann von Tria Echterdingen beginnt aktuell der Countdown.