1 Iron Maiden bei einem Auftritt in Lissabon Foto: imago/GlobalImagens/Gonçalo Delgado

Auf Hip Hop folgt Heavy Metal: Am Samstag spielen Iron Maiden auf dem Cannstatter Wasen. Dabei werden Sitzplätze zu Stehplätzen, einige Karten für das Konzert müssen umgetauscht werden.















Die Nächsten bitte: Nach Rammstein und den Fantastischen Vier laden nun Iron Maiden auf den Cannstatter Wasen ein.

666, the Number of the Beast, diese Zahl kennt jeder Iron-Maiden-Fan. Aber bevor er sie am kommenden Samstagabend mitsingen kann, muss er sich erst mit anderen Zahlen beschäftigen. 1, 2 oder 3, das ist die Frage. Je nachdem, welchen Sitzplatz in welcher Kategorie man erworben hatte, muss man sich nochmals kümmern. Stattfinden sollte das Konzert ja ursprünglich vor zwei Jahren in der Mercedes-Benz-Arena. Auf dem Wasen gibt es mit 18 500 Sitzplätzen allerdings weniger Sitzplätze als im Stadion. Dafür mit 31 500 Stehplätzen weit mehr Stehplätze. Wer Sitzplatzkarten in der Kategorie 2 und 3 gekauft hatte, darf oder muss nun stehen, er braucht kein anderes Ticket. Wer Karten in der Kategorie 1 gekauft hatte, muss sich über sein Kundenkonto bei der Verkaufsstelle ein zusätzliches Ticket ausdrucken. Diese Besucher müssen beide Karten mitbringen.

50 000 Menschen kommen, 500 Menschen arbeiten. Doch es könnten mehr sein. 30 bis 40 sogenannte Stage Hands fehlen noch, also helfende Hände für den Aufbau und Abbau der Bühne. Und die sollte schließlich stabil sein, Frontmann und Sänger Bruce Dickinson spielt nämlich gerne mit einem Flammenwerfer.