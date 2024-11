Irmgard Naumann aus Bad Urach: Die Lehrerin, die Bundesminister Cem Özdemir Nachhilfe gab

1 Cem Özdemir und seine Nachhilfelehrerin Irmgard Naumann im vergangenen Jahr beim traditionellen Schäferlauf in Bad Urach. Foto: imago//Julian Rettig

Immer wieder betont der Grünen-Spitzenkandidat, wie Irmgard Naumann sein Leben prägte. Die Nachhilfelehrerin erinnert sich an einen Jungen, der sich auch von Schlägen eines ehemaligen Lehrers nicht unterkriegen ließ.











Eigentlich wollte Irmgard Naumann an jenem Tag nur den Reißverschluss einer Jeanshose ihres Sohnes reparieren lassen. Doch in der Änderungsschneiderei Özdemir in Bad Urach hatten sie noch andere Pläne mit ihr – und Naumann wurde kurzerhand zur Nachhilfelehrerin des heutigen Bundeslandwirtschaftsministers Cem Özdemir (Grüne) auserkoren.