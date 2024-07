Dublin: Nach Kritik: Museum plant neue Wachsfigur zu Sinéad O’Connor

1 Die Wachsfigur der Sängerin Sinéad O’Connor. Foto:

Vor einem Jahr starb die Musikerin Sinéad O’Connor. Ein Museum in Dublin wollte sie mit einer Wachsfigur ehren. Die Reaktionen fielen anders aus als erhofft.











Ein Museum in Dublin will Sängerin Sinéad O’Connor mit einer neuen Wachsfigur ehren - das ging allerdings nach hinten los. Schon einen Tag nach der Vorstellung soll die Figur wieder abgeschafft und durch eine neue ersetzt werden. Die Wachsfigur habe weder ihren hohen Ansprüchen noch denen der leidenschaftlichen Fans entsprochen, teilte das National Wax Museum Plus unter anderem auf Instagram mit.