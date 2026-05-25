Der irische Schauspieler Cillian Murphy feiert am 25. Mai seinen 50. Geburtstag. Bevor er mit Rollen wie in "Peaky Blinders" und "Oppenheimer" international bekannt wurde, träumte er von einer Karriere als Rockmusiker. Das sind weitere spannende Details über das Leben des Hollywoodstars.

Ob als Gangsterboss, Batmans Gegenspieler oder "Vater der Atombombe": Cillian Murphy hat in seiner Karriere in schon so manchen komplexen Rollen brilliert. Zu seinem 50. Geburtstag fünf spannende Fakten über den charismatischen Schauspieler mit den eisblauen Augen.

Der Traum von der Musikkarriere Der in Cork aufgewachsene Cillian Murphy hat eine große Leidenschaft für Musik. Diese hätte ihn fast auf einen anderen Karriereweg geschickt. "Ich rede nicht gern über mich selbst, aber wenn es um Musik geht, bin ich glücklich", sagte er 2023 der "Irish Times". "Musik war meine erste Liebe. Ich hatte den Ehrgeiz, Musiker zu werden, lange bevor ich überhaupt daran dachte, Schauspieler zu werden." In den 1990er-Jahren war er Gitarrist und Sänger einer Teenager-Band namens "The Sons of Mr. Green Genes", die er gemeinsam mit seinem Bruder gründete und die sich einem experimentellen Acid-Jazz-Sound widmete.

Als ihnen ein Vertrag über fünf Alben angeboten wurde, lehnten sie ab, unter anderem weil Murphys Bruder noch zur Schule ging. Auch ein Jurastudium brach der Schauspieler etwa zur selben Zeit ab. Durch eine Rolle im Theaterstück "Disco Pigs" nahm hingegen seine Schauspielkarriere Fahrt auf und es folgten wenig später auch Rollen in Film und Fernsehen. Murphy, der später eine eigene BBC-Musikradiosendung bekam, ist der Musik bis heute verbunden. Er schreibe und spiele immer noch zu Hause, man werde aber niemals Aufnahmen von ihm hören, sagte er 2023 im Interview mit "The Guardian".

Wichtigste Zusammenarbeit

Mit Filmen wie "28 Days Later", "Das Mädchen mit dem Perlenohrring" oder "Unterwegs nach Cold Mountain" begann Murphys internationale Karriere. Anfang der 2000er-Jahre sprach er für "Batman Begins" vor. Regisseur Christopher Nolan (55) wurde schnell klar, dass der schmächtige Murphy sich nicht für die Superhelden-Rolle, wohl aber für den Bösewicht-Part "Scarecrow" eignete. Nicht nur in den Fortsetzungen "The Dark Knight" und "The Dark Knight Rises" arbeitete Murphy wieder mit Nolan zusammen. Auch für "Inception" und "Dunkirk" stand er für ihn vor der Kamera. Im "Guardian"-Interview bezeichnete Murphy diese Filme als "wichtige Meilensteine in meiner Karriere". Nolan beschrieb er zudem als "vielleicht den perfekten Regisseur". 2023 führte die gemeinsame Arbeit an "Oppenheimer" erneut zum Erfolg, Murphy wurde mit dem Oscar als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.

Seine Verwandlungen

Für seine Rollen gibt Murphy alles. Seitens der Produzenten habe es einige Vorbehalte hinsichtlich seiner Statur gegeben, blickte er im Interview mit "The Guardian" auf seine "Peaky Blinders"-Besetzung zurück. "Und das ist verständlich: Ich bin ein dünner Ire. Ich hatte schon ein paar Mal Bösewichte gespielt, aber immer schmächtige, nerdige Typen, niemals körperlich fitte." So brachte sich Murphy vor jeder Staffel der Erfolgsserie mit Ernährung und Training im Fitnessstudio in Form. Zu der Figur gehörte auch der typische Haarschnitt mit rasierten Seiten, dass er seine Stimme tiefer klingen ließ und seinen "George W. Bush-Gang" auflegte - Schultern nach außen und stolze Brust zeigen. Seine eisblauen Augen taten für die Gangster-Attitüde ihr Übriges. Nach Abschluss der Dreharbeiten habe es stets eine Phase der Entspannung gebraucht, um die Rolle ablegen zu können, erzählte Murphy. Die Haare mussten nachwachsen, sein Kiefer und seine Schultern mussten sich entspannen. "Meine Frau merkte, wie es passiert. Tommy verschwindet allmählich, ich bekomme Cillian zurück."

Für seinen Oscar-Film "Oppenheimer" tat Murphy Gegenteiliges und nahm ab. "Man fängt an, ein bisschen mit sich selbst zu konkurrieren, was nicht gesund ist. Ich rate davon ab", sagte er dem "Guardian" über seinen Essensverzicht. Wie viele Kilos er abgenommen habe, wolle er nicht sagen. "Ich will nicht, dass es heißt: 'Cillian hat für die Rolle x Kilo abgenommen'." Bei beiden Rollen stand noch etwas anderes auf dem Programm: "Ich habe für 'Peaky' und diesen Film so viele unechte Zigaretten geraucht. Meine nächste Rolle wird kein Raucher sein. Das kann nicht gut für einen sein. Selbst Kräuterzigaretten haben mittlerweile Gesundheitswarnungen."

Abseits des Hollywoodrummels

Murphy will sich auf seine Arbeit konzentrieren, den Hollywoodrummel vermeidet er gerne. Dazu gehört auch seine Antipathie für Talkshow-Auftritte. "Ich mache das, weil man vertraglich dazu verpflichtet ist", sagte er dem "Guardian". "Ich ertrage es einfach. Ich habe das schon immer als schwierig empfunden. Ich bin so glücklich, das zu tun, was ich liebe. Ich habe wirklich Glück. Aber die persönliche Seite des Schauspielerberufs macht mir keinen Spaß. Ich verstehe nicht, warum ich in einer Talkshow unterhaltsam und mitreißend sein soll. Ich weiß nicht, warum das plötzlich von mir erwartet wird."

Das Meme

Im Netz ist Cillian Murphy nicht nur für seine Rollen bekannt, sondern auch für seine markante Mimik. Fotos und GIFs von roten Teppichen, Presseterminen und Interviews werden regelmäßig zu Memes verarbeitet - etwa wenn ein ernster oder enttäuschter Blick als "Disappointed Cillian Murphy" mit einer passenden Pointe versehen wird. Ganz entkommt Murphy diesem Phänomen nicht: Seine Familie zeige ihm gelegentlich neue Beispiele, sagte der Vater von zwei Söhnen "USA Today". Es sei "sehr schwer, ihnen auszuweichen". Er nehme es gelassen: "Ich schätze, man muss sich davon geschmeichelt fühlen." Solange es amüsant sei, sei es wohl in Ordnung.