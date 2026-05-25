Der irische Schauspieler Cillian Murphy feiert am 25. Mai seinen 50. Geburtstag. Bevor er mit Rollen wie in "Peaky Blinders" und "Oppenheimer" international bekannt wurde, träumte er von einer Karriere als Rockmusiker. Das sind weitere spannende Details über das Leben des Hollywoodstars.
Ob als Gangsterboss, Batmans Gegenspieler oder "Vater der Atombombe": Cillian Murphy hat in seiner Karriere in schon so manchen komplexen Rollen brilliert. Zu seinem 50. Geburtstag fünf spannende Fakten über den charismatischen Schauspieler mit den eisblauen Augen.