Irischer Musikstar: Sinéad OConnor: Biopic erzählt von ihren frühen Jahren

Sinéad O'Connor bekommt ein filmisches Porträt: Im Mittelpunkt eines Biopics sollen die Anfänge ihrer Karriere und ihre frühen Lebensjahre stehen. 2023 war die Musikerin gestorben.
Eine neue Filmbiografie soll die frühen Lebensjahre und den Karrierebeginn von Sinéad O'Connor (1996-2023) beleuchten. Wie das Branchenportal "Variety" berichtet, sei das Biopic seit der Dokumentation "Nothing Compares" aus dem Jahr 2022 in Arbeit. Hinter dem neuen Biopic stehen unter anderem die Executive Producer der Doku.