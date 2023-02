1 Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein befindet sich im Krankenhaus. Foto: imago images/Gartner

Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein befindet sich im Krankenhaus. Das hat Kleins Management bestätigt. Tochter Jenny Frankhauser drückt in sozialen Netzwerken ihre Besorgnis aus.















Daniela Katzenbergers (36) Mutter Iris Klein (55) liegt im Krankenhaus. Wie Kleins Management gegenüber "RTL" bestätigt hat, befinde sich der 55-jährige Reality-Star ("Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!") am Donnerstagabend in einer Klinik. Weitere Details zu Kleins Gesundheitszustand sind gegenwärtig nicht bekannt. Bereits zuvor hatte Jochen Österle, Sprecher der ADAC-Luftrettung, "RTL" gegenüber bestätigt, "dass es in der Straße, in der Jenny Frankhauser wohnt, zum Einsatz eines Rettungshubschraubers kam".

Jenny Frankhauser äußert sich auf Instagram besorgt

Dem ADAC-Sprecher zufolge sei ein Notarzt per Helikopter am Einsatz-Ort angekommen. Der behandelnde Arzt habe sich dann jedoch entschieden, eine namentlich nicht genannte Patientin in einem Krankenwagen in eine Klinik zu begleiten. Kleins prominente Tochter Jenny Frankhauser (30), die Halbschwester von Daniela Katzenberger, erklärte am heutigen Donnerstag in einer Instagram-Story auf die Frage eines Users, wie es ihrer Mutter gehen würde: "Gar nicht gut. Mehr möchte ich dazu nicht sagen [...]".

In den vergangenen Tagen hatte es Gerüchte um eine außereheliche Affäre von Kleins viertem Ehemann Peter Klein gegeben. Peter Klein ist ebenfalls aus verschiedenen Reality-TV-Shows und -Formaten bekannt. Gemeinsam nahm das Ehepaar etwa im Jahr 2020 an der RTL-Sendung "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" teil.