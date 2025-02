Iris Klein bei Promis unter Palmen: Ich hatte nur eine Strategie

1 Iris Klein gehört zum diesjährigen Cast von "Promis unter Palmen". Foto: Joyn/Tan Nian Xing

Nach einer vierjährigen Pause kehrt "Promis unter Palmen" am 17. Februar mit einer dritten Staffel zurück. Der diesjährigen Kandidatin Iris Klein ist es "eine Ehre", Teil der Show zu sein, wie sie vorab im Interview erzählt. Außerdem verrät sie ihre Strategie.











Iris Klein (57) ist wieder im TV zu sehen. Die Reality-TV-Bekanntheit gehört zum Cast der dritten Staffel "Promis unter Palmen". Am 17. Februar (immer montags um 20:15 Uhr in Sat.1) startet das Format nach vier Jahren Pause wieder neu. Wie sehr sie sich darüber freut, Teil der Show zu sein und wie wichtig ihr dabei die Unterstützung ihrer Familie ist, erzählt Klein im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.