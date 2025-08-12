Iris Berben wird 75: Das macht die Schauspielerin zur Modeikone

Sie ist Schauspielerin, Stil-Vorbild und eine der prägenden Persönlichkeiten der deutschen Filmszene. Zum 75. Geburtstag von Iris Berben werfen wir einen Blick auf ihren Weg: Das können wir von ihr über Stil, natürliche Schönheit und ein freies Leben lernen.
Mit über Siebzig steht Iris Berben mehr denn je für Selbstbestimmtheit, Eleganz und innere Stärke. Seit über fünf Jahrzehnten prägt sie die deutsche Film- und Fernsehlandschaft. Sie ist nicht nur eine gefeierte Schauspielerin, sondern längst auch eine feste Größe in der Modewelt. Ihr Look steht für sich: unaufgeregt, klar und immer mit einem Hauch Rock'n'Roll - ein Spiegel ihrer Persönlichkeit, die sich nie in Konventionen pressen ließ. Heute feiert sie ihren 75. Geburtstag.