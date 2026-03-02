Der Krieg Israels und der USA gegen den Iran treibt die ganze Welt um – besonders Menschen hierzulande, die Verwandte und Freunde in Städten wie Teheran oder Isfahan haben.
Mahsa Ramezanpour hat in der vergangenen Woche das vorerst letzte Mal mit ihrer Schwester gesprochen, bei einem Whatsapp-Anruf zwischen Stuttgart und Isfahan im Zentraliran. Damals sei es ihrer Schwester gut gegangen, heute, ein paar Tage später, weiß es Mahsa Ramezanpour nicht mehr. Seit Freitag, also seit einem Tag vor den Angriffen Israels und der USA auf den Iran, ist das Internet in ihrem Herkunftsland unterbrochen.