Iranische Elitetruppe: Prätorianer mit Eigeninteressen

Die Revolutionsgarde ist die mächtigste Institution im Iran. Sie ist nicht nur eine schlagkräftige Militäreinheit, sie verfügt auch über große Wirtschaftsmacht.
Kurz vor den iranisch-amerikanischen Verhandlungen in Oman präsentierte die iranische Revolutionsgarde eine ihrer gefährlichsten Raketen. Die „Khorramshahr-4“, benannt nach dem Ort verlustreicher Schlachten im Krieg gegen den Irak in den 1980ern, kann anderthalb Tonnen Sprengstoff bis nach Israel tragen. Die Revolutionsgarde wollte die Raketen-Präsentation als Warnung an die USA verstanden wissen: Wir können mit vernichtender Wucht zurückschlagen, wenn ihr angreifen solltet.