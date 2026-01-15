Iranerin aus Ludwigsburg: Proteste im Iran:„Dieses Mal wird es zum Sieg führen“

Die Proteste im Iran wachsen, das Regime tötet und der Kanzler hält sich zurück. Ein Gespräch mit Lokalpolitikerin Arezoo Shoaleh aus Ludwigsburg, die aus dem Iran stammt.
Arezoo Shoaleh ist sich sicher: „Dieses Mal ist es anders, dieses Mal wird es zum Sieg führen.“ Seit Ende Dezember dauern die Proteste in ihrem Heimatland, dem Iran, an. Menschen jeden Alters und aus allen Schichten gehen auf die Straße, protestieren für ein Ende des Regimes. Seither wartet die Ludwigsburgerin darauf, „dass wir die Befreiung des Irans feiern können“.