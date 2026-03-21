Iraner im Raum Leonberg: „Ich wusste nicht, ob mein Sohn noch lebt“ – Iraner zwischen Hoffnung und Angst

Ein Iraner in der Region erlebt den Krieg in seinem Heimatland mitten im Herzen. Täglich bangt er um seine Familie im Heimatland. Dennoch ist der Angriff für ihn eine Erleichterung.
Herr M. ist zerrissen von Freude und Angst, er hat „gemischte Gefühle ohne Ende“. Denn während er in der sicheren Umgebung seiner Wohnung im Raum Leonberg sitzt, harrt seine Familie im Iran aus. Trotzdem: Als er am Tag des israelischen Schlags gegen sein Heimatland aufgewacht sei, habe er sich unglaublich gefreut. „Ich habe so geschrien und gedacht: ‚Endlich wird uns geholfen’“, erzählt er. Dieses Gefühl könne man nicht verstehen, wenn man seine Situation, und die von Millionen Iranern, nicht kenne.