Iran will Trump wehtun: Teheran plant schnellen Gegenangriff

Sollte es zum Militärschlag der USA gegen den Iran kommen, würde das Regime nicht kapitulieren. Experten warnen, den Iran zu unterschätzen.
Greifen die USA den Iran an? Oder kommt es zum Deal mit dem Regime? Präsident Donald Trump frage sich, warum der Iran angesichts der militärischen Übermacht der USA nicht einfach kapituliere, sagt der US-Sondergesandte Steve Witkoff. Die US-Regierung verstehe nicht, warum die Iran „nicht zu uns kommen“, um eine Einigung im Atomstreit zu unterschreiben, so Witkoff im US-Sender Fox.