1 Trump will das im Iran angereicherte Uran zerstören lassen. Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Donald Trump deutet ein mögliches Rahmenabkommen für ein Ende des Iran-Krieges an. Dessen Details sind unklar. Jetzt spricht der US-Präsident über das im Iran bereits angereicherte Uran.











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Washington - Das im Iran bereits angereicherte Uran soll nach den Worten von US-Präsident Donald Trump in den USA oder an einem anderen Ort zerstört werden. Entweder es werde "sofort" an die USA übergeben, um in die Vereinigten Staaten gebracht und dort zerstört zu werden, oder in Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Iran vor Ort oder andernorts zerstört, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Der Prozess solle von Atomenergie-Experten überwacht werden, meinte Trump - und verwies auf die "Atomenergie-Kommission". Unklar war zunächst, ob er damit eine US-Behörde oder möglicherweise die Internationale Atomenergie-Organisation IAEO mit Sitz in Wien meint.