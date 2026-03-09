Iran: Unesco wegen Situation im Nahen Osten in Sorge

Der Krieg im Nahen Osten bedroht nicht zuletzt Kulturstätten von unschätzbarem Wert. Die Sorge vor irreparablen Schäden wächst - auch bei der Unesco. So hat sie jüngst an alle Parteien appelliert.

Die Weltkulturerbestätten des Nahen Ostens gehören zu den bedeutendsten kulturellen Schätzen der Menschheit. Paläste, historische Altstädte, religiöse Monumente und archäologische Stätten erzählen von Jahrtausenden menschlicher Geschichte. Doch genau diese Orte geraten in Zeiten militärischer Eskalation immer wieder ins Visier oder werden zumindest indirekt beschädigt. Die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, Unesco, hat deshalb erneut Alarm geschlagen: Angesichts zunehmender Gewalt in Teilen des Nahen Ostens wächst die Sorge um den Schutz von Kulturerbestätten.

Anlass für das Statement der Unesco ist ein Vorfall in der iranischen Hauptstadt Teheran. Dort wurde der historische Golestan-Palast, eine der bekanntesten Unesco-Welterbestätten des Landes, durch Druckwellen und Trümmerteile beschädigt, nachdem in unmittelbarer Nähe ein Luftangriff stattgefunden hatte. Berichten zufolge traf die Explosion ein Ziel auf dem Arg-Platz, der innerhalb der sogenannten Pufferzone des Weltkulturerbes liegt.

Der Schaden betrifft unter anderem Fenster, Türen und dekorative Spiegel in den historischen Gebäuden des Komplexes. Unesco bestätigte, dass die Auswirkungen der Explosion selbst dann spürbar waren, wenn ein Angriff nicht direkt auf das Denkmal gerichtet war. Solche indirekten Schäden gehören zu den größten Risiken für historische Stätten in Konfliktgebieten.

Der Golestan-Palast ist ein außergewöhnliches Zeugnis iranischer Geschichte. Die Anlage liegt im historischen Zentrum Teherans und war im 18. und 19. Jahrhundert Regierungssitz der Qajar-Dynastie, die Teheran zur Hauptstadt machte. Der Komplex besteht aus mehreren Palastgebäuden, Museen und Gartenanlagen mit Wasserbecken und ist ein Ensemble, das persische Tradition mit europäisch beeinflusster Architektur verbindet.

UNESCO appelliert an Konfliktparteien

Die Unesco beobachtet die Situation derzeit genau und steht in Kontakt mit den beteiligten Parteien. Ein wichtiger Schritt besteht darin, militärischen Akteuren die exakten geografischen Koordinaten von Welterbestätten und anderen kulturell bedeutenden Orten mitzuteilen. Ziel ist es, versehentliche Angriffe zu verhindern und die Orte aus militärischen Operationen herauszuhalten.

Zugleich erinnert die Organisation daran, dass kulturelle Güter auch in Kriegszeiten unter internationalem Schutz stehen. Grundlage dafür ist insbesondere die Haager Konvention von 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten sowie die Welterbekonvention von 1972. Beide verpflichten Staaten dazu, historische Monumente, Museen und archäologische Stätten nicht anzugreifen und ihre Integrität zu bewahren.

Dass solche Appelle notwendig sind, zeigt die Geschichte der vergangenen Jahrzehnte. Immer wieder wurden bedeutende Kulturstätten in Konflikten beschädigt oder zerstört: von historischen Städten in Syrien bis zu religiösen Gebäuden und archäologischen Stätten im Gazastreifen.

Kulturerbe als Spiegel der Menschheitsgeschichte

Die Bedrohung solcher Orte reicht über nationale Interessen hinaus. Unesco-Welterbestätten gelten als kulturelles Erbe der gesamten Menschheit. Sie bewahren Erinnerungen an vergangene Zivilisationen, religiöse Traditionen und architektonische Entwicklungen.

Gerade im Nahen Osten, der als eine der Wiegen menschlicher Zivilisation gilt, sind viele dieser Stätten von außergewöhnlicher historischer Bedeutung. Von antiken Handelsstädten über mittelalterliche religiöse Zentren bis zu Palästen der Neuzeit dokumentieren sie die kulturelle Vielfalt der Region und ihren Einfluss auf die Weltgeschichte. Wenn solche Orte beschädigt oder zerstört werden, verlieren nicht nur einzelne Länder einen Teil ihrer Geschichte. Auch für Wissenschaft, Kultur und Tourismus gehen einzigartige Zeugnisse verloren.

Warum der Schutz auch für Reisende wichtig ist

Für den internationalen Tourismus sind Kulturdenkmäler ein entscheidender Anziehungspunkt. Viele Reisende besuchen den Nahen Osten gerade wegen seiner historischen Städte, archäologischen Stätten und religiösen Monumente.

Der Verlust oder die Beschädigung solcher Orte verändert nicht nur das kulturelle Erbe, sondern kann auch langfristige wirtschaftliche Folgen haben. Regionen, die stark vom Kulturtourismus leben, verlieren wichtige Einnahmequellen, wenn historische Attraktionen unzugänglich oder zerstört werden.

Die Unesco betont, dass der Schutz von Kulturerbe in Konfliktzeiten ein Wettlauf gegen die Zeit ist. Neben diplomatischen Appellen setzt die Organisation zunehmend auf moderne Technologien wie Satellitenbilder und internationale Expertenteams, um Schäden zu dokumentieren und schnelle Schutzmaßnahmen einzuleiten.

Ob diese Bemühungen ausreichen, hängt jedoch maßgeblich von der Bereitschaft der Konfliktparteien ab, internationale Regeln zu respektieren. Für viele historische Orte im Nahen Osten steht deshalb weit mehr auf dem Spiel als nur ihre bauliche Substanz. Es geht um die Bewahrung eines kulturellen Gedächtnisses, das über nationale Grenzen hinausreicht und das auch zukünftige Generationen von Reisenden noch erleben sollen.