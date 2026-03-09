Iran: Unesco wegen Situation im Nahen Osten in Sorge

Der Krieg im Nahen Osten bedroht nicht zuletzt Kulturstätten von unschätzbarem Wert. Die Sorge vor irreparablen Schäden wächst - auch bei der Unesco. So hat sie jüngst an alle Parteien appelliert.
Die Weltkulturerbestätten des Nahen Ostens gehören zu den bedeutendsten kulturellen Schätzen der Menschheit. Paläste, historische Altstädte, religiöse Monumente und archäologische Stätten erzählen von Jahrtausenden menschlicher Geschichte. Doch genau diese Orte geraten in Zeiten militärischer Eskalation immer wieder ins Visier oder werden zumindest indirekt beschädigt. Die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, Unesco, hat deshalb erneut Alarm geschlagen: Angesichts zunehmender Gewalt in Teilen des Nahen Ostens wächst die Sorge um den Schutz von Kulturerbestätten.