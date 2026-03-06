Vertreter der Regierung Trumps sind jüngst Befürchtungen aus der Opposition entgegengetreten, den USA könnte ein Mangel an Munition drohen. Nun meldet sich Trump mit einem Update zur Waffenproduktion.
Washington - US-Rüstungsunternehmen haben nach Angaben von Präsident Donald Trump zugestimmt, die Produktion von Waffen zu steigern. Nach einem Treffen mit Vertretern großer US-Rüstungskonzerne teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit, dass sie zugesagt hätten, die Produktion hoch entwickelter Waffen zu vervierfachen. Dabei blieb allerdings unklar, auf welche Waffen er sich genau bezog und bis wann und wie die Produktionssteigerung in der Praxis umgesetzt werden soll.