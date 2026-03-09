Was von Chamenei junior zu erwarten ist

Jahrelang wirkte Modschtaba Chamenei im Hintergrund. Jetzt übernimmt der Sohn des getöteten Staatsoberhaupts die Spitze des Systems. Wer ist der Mann, auf den die Hardliner setzen?
Wie der Vater, so der Sohn. Nur jünger – und genauso unnachgiebig. So könnte man die Nachfolge des obersten Führers im Vielvölkerstaat charakterisieren. Der Religionsführer ist laut Artikel 5 der iranischen Verfassung von 1979 das höchste Staatsamt in der Islamischen Republik Iran. Er wird vom Expertenrat auf Lebenszeit gewählt.