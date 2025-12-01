Iran: Schauspieler bei Party mit Alkohol festgenommen

Erinnerungen an "Tagesschau"-Zeit Jan Hofer im Dschungelcamp? Das sagt der Ex-"Tagesschau"-Sprecher

35 Jahre lang war Jan Hofer eines der Gesichter des "Tagesschau". Jetzt blickt er auf die damalige Zeit zurück - und verrät, ob man ihn eines Tages auch im Dschungel von RTL sehen wird.