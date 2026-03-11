Was sind eigentlich Trumps Kriegsziele im Iran?

Je länger der Krieg gegen den Iran dauert, desto verunsicherter scheint US-Präsident Donald Trump zu werden. Nach außen gibt es sich unnachgiebig, doch hinter den Kulissen fürchtet er die Unzufriedenheit der eigenen Bevölkerung.
Auf einmal scheint US-Präsident Donald Trump es im Iran eilig zu haben. Der Krieg werde „ziemlich schnell vorbei sein“, sagte er zu Wochenbeginn in Florida. Ob auf die Worte des 79-Jährigen Verlass ist, ist jedoch wieder einmal unklar. Sowohl der Verbündete Israel als auch der Gegener Iran widersprachen Trump.