Iran-Krieg: USA setzen hohe Belohnung zur Ergreifung Chameneis aus

1 Schiitische Muslime halten ein Konterfei von Modschtaba Chamenei, Irans neuem Religionsführer und Staatsoberhaupt. Foto: Dar Yasin/AP/dpa/Dar Yasin

Washington erhöht den Druck: Die USA haben eine zehn Millionen Dollar hohe Belohnung auf den neuen iranischen Obersten Führer Modschtaba Chamenei ausgesetzt.











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Im Iran-Krieg haben die USA eine hohe Belohnung zur Ergreifung des neuen iranischen obersten Führers Modschtaba Chamenei ausgesetzt. Das US-Außenministerium teilte am Freitag mit, es würden zehn Millionen Dollar (rund 8,7 Millionen Euro) für Hinweise über den Verbleib Chameneis oder anderer hochrangiger Verantwortlicher gezahlt. Der Sohn des bei einem israelischen Luftangriff getöteten Ayatollah Ali Chamenei war am Sonntag zu seinem Nachfolger ernannt worden.