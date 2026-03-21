Iran-Krieg: USA lockern Sanktionen auf iranisches Öl auf Schiffen

Im Iran-Krieg schossen die Ölpreise nach oben. Präsident Trump will die globalen Märkte beruhigen. Nun lockert das US-Finanzministerium Sanktionen.
Washington - Die USA haben im Iran-Krieg vorübergehend Sanktionen auf iranisches Öl gelockert, das sich derzeit auf Schiffen befindet. Das US-Finanzministerium teilte mit, Verkauf und Lieferung seien bis zum 19. April erlaubt. Mit der Aufhebung von Sanktionen auf Erdöl versuchen die USA, die steigenden Preise für den Rohstoff unter Kontrolle zu bekommen.