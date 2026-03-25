Iran-Krieg: USA legen dem Iran Plan für Kriegsende vor -Teheran kontert

Die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs sind für die Welt gravierend. Hohe Spritpreise setzen auch US-Präsident Trump unter Druck. Nun soll es Bemühungen um eine Waffenruhe geben.
Washington - Die US-Regierung hat den Machthabern in Teheran Medienberichten zufolge einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet. Pakistan habe den Vorschlag an den Iran weitergereicht, berichteten US-Medien wie das Portal "Axios" und die "New York Times". Der Plan verlangt der Führung in Teheran demnach große Zugeständnisse ab. Gleichzeitig ordnete die US-Regierung Medienberichten zufolge die Verlegung Tausender Soldaten einer Luftlandedivision in den Nahen Osten an.