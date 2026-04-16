Iran-Krieg und Asien: Schiebende Mopedfahrer und darbende Bauern

Was in Europa ärgerlich ist, ist in Asien zum Teil dramatisch. Mancherorts bedrohen gestiegene Energiepreise Leib und Leben. Es gibt aber auch Ausnahmen.
In Deutschland sind die Spritpreise auf Rekordhoch, die Autofahrer schimpfen und die Regierung macht mehr oder weniger hilflose Angebote, die Situation zu verbessern. In Asien stellt sich die Situation vielerorts um einiges dramatischer dar. Der Krieg gegen den Iran, geführt von den USA und Israel, blockiert den Handel durch die Straße von Hormus, und es sind vor allem die asiatischen Länder, die mit Öl und Gas von dort aus versorgt werden.