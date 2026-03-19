Iran-Krieg: Trumps eigene Leute zerreißen dessen Lügengespinst

1 Donald Trump ist als US-Präsident auch Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Warum befahl der US-Präsident den Angriff auf den Iran? Immer mehr Stimmen aus der Regierung bestätigen die Zweifel an den offiziell genannten Gründen, meint Rainer Pörtner.











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Drei Wochen nach Beginn des Iran-Kriegs werden die Risse innerhalb der US-Regierung immer größer. Vizepräsident JD Vance ist kaum noch wahrnehmbar, er soll Donald Trump von dem Krieg abgeraten haben. Der Chef der US-Terrorabwehr, Joe Kent, trat von seinem Posten zurück. Nach seiner Wahrnehmung wurde der Präsident durch eine „Desinformationskampagne“ zu dem Krieg gedrängt – allen voran von Israels Premier Benjamin Netanjahu.